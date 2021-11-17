"Челси", "Атлетико" и "Милан" поборются за французского таланта

Фото: инстаграм Мохамеда-Али Чо/Автор неизвестен

Лондонский "Челси", мадридский "Атлетико" и "Милан" проявляют интерес к нападающему "Анжера" и молодежной сборной Франции Мохамеду-Али Чо, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, английский, испанский и итальянский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Анжер" готов продать игрока из-за сложного финансового положения.

17-летний Чо родился во Франции в семье ивуарийца и марокканки, а в детстве проживал в Англии. Провел два матча за сборную Англии до 16 лет. В нынешнем сезоне форвард провел за "Анжер" 13 матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. За молодежную сборную Франции U21 Чо провел три поединка.

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