"Челси" автоматически продлил контракт с Аспиликуэтой

Фото: твиттер Сесара Аспиликуэты/Автор неизвестен

Лондонксий "Челси" продлил контракт с испанским защитником Сесаром Аспиликуэтой, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, договор с игроком автоматически пролонгирован на год, так как он сыграл необходимое количество матчей в сезоне. Данный вид продления контракта не считается новым соглашением, поэтому "Челси" удалось его оформить, несмотря на санкции, наложенные на клуб.

В нынешнем сезоне 32-летний Аспиликуэта провел за "Челси" 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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