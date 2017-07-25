"Челси" - "Бавария" - 2:3 (обзор)

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"Челси" - "Бавария" - 2:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча Международного Кубка Чемпионов между "Челси" и "Баварией".

Не пропустите: Дубль Мюллера и гол Рафиньи принесли "Баварии" победу над "Челси". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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