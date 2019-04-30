"Челси", "Бавария" и "Атлетико" хотят приобрести защитника "Ниццы"

"Челси" нацелился на защитника "Ниццы" Юсефа Аталя. Об этом сообщает The Telegraph.

Стоит отметить, что в 22-летнем игроке также заинтересована "Бавария" и "Атлетико".

Предполагается, что алжирец будет стоить не менее 40 миллионов евро и цена может только расти.

Футболист стал игроком "Ниццы" летом прошлого года, перейдя из бельгийского "Кортрейка" за 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 25 встречах, забив три гола.

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