"Челси", "Бавария" и "Атлетико" хотят приобрести защитника "Ниццы"
"Челси" нацелился на защитника "Ниццы" Юсефа Аталя. Об этом сообщает The Telegraph.
Стоит отметить, что в 22-летнем игроке также заинтересована "Бавария" и "Атлетико".
Предполагается, что алжирец будет стоить не менее 40 миллионов евро и цена может только расти.
Футболист стал игроком "Ниццы" летом прошлого года, перейдя из бельгийского "Кортрейка" за 3 миллиона евро.
В нынешнем сезоне игрок участвовал в 25 встречах, забив три гола.
Не пропустите: "Монпелье" переиграл "Тулузу", "Ренн" и "Ницца" победителя не выявили| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" готов купить Марио Фернандеса за 20 миллионов евро
-
Кузяев тренировался с ограничениями в общей группе "Зенита"
-
Сульшер раскритиковал Мартиаля после матча с "Челси"
-
Полиция арестовала двух человек в Англии за распространение фотографии тела Салы
-
Бутсы Погба с финала ЧМ-2018 проданы с аукциона за 30 тысяч евро
Лента новостей
-
Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2015-2019)
-
"Челси", "Бавария" и "Атлетико" хотят приобрести защитника "Ниццы"
-
"Зенит" готов купить Марио Фернандеса за 20 миллионов евро
-
Кузяев тренировался с ограничениями в общей группе "Зенита"
-
Сульшер раскритиковал Мартиаля после матча с "Челси"
-
Назначены арбитры на первые полуфинальные матчи Лиги Европы
-
Полиция арестовала двух человек в Англии за распространение фотографии тела Салы
-
Бутсы Погба с финала ЧМ-2018 проданы с аукциона за 30 тысяч евро
-
Стоунз: "Ливерпуль" помог "Манчестер Сити" выйти на новый уровень"
-
"Милан" определился с кандидатами на пост главного тренера
-
Игрок "Лестера" извинился за расистские шутки, сказанные несколько лет назад
-
Сарри не хочет покидать "Челси"
-
Президент "Лиона" намерен продать Ндомбеле только в "Ювентус"
-
Скоулз: "В свои годы Погба должен показывать свои возможность каждую неделю"
-
"Ювентус" хочет обменять Кина на Икарди
-
Пьянич не уверен в своем будущем в "Ювентусе"
-
Неймара могут отстранить от выступлений в сборной Бразилии за удар фаната
-
Фирмино надеется восстановится к матчу с "Барселоной"
-
Голландский кумир французов. Не забывайте уникального Джонни Репа
-
Луиз: "Когда я слышу гимн Лиги чемпионов, то очень скучаю"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Марсель
|34
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбур
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анжер
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24