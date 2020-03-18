"Челси" бесплатно предоставил отель британским медикам по решению Абрамовича

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович принял решение бесплатно предоставить номера отеля стадионе "Стэмфорд Бридж" для размещения сотрудников национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании, сообщает официальный сайт клуба.

Все расходы по содержанию медиков покроет Абрамвич из личных средств.

В отеле будут находиться те сотрудники NHS, которые не смогут вечером добраться домой. Также ночевать останутся те, кто живет слишком далеко от места работы. Отель предоставлен медикам на два месяца, но затем этот срок может быть продлен.

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