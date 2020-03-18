"Челси" бесплатно предоставил отель британским медикам по решению Абрамовича

Теги челсикоронавирусроман абрамович

"Челси" бесплатно предоставил отель британским медикам по решению Абрамовича

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович принял решение бесплатно предоставить номера отеля стадионе "Стэмфорд Бридж" для размещения сотрудников национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании, сообщает официальный сайт клуба.

Все расходы по содержанию медиков покроет Абрамвич из личных средств.

В отеле будут находиться те сотрудники NHS, которые не смогут вечером добраться домой. Также ночевать останутся те, кто живет слишком далеко от места работы. Отель предоставлен медикам на два месяца, но затем этот срок может быть продлен.

Не пропустите: Появился один из вариантов проведения остатка сезона АПЛ. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сделал покер в гостевом матче ЛЧ, был в шаге от игры в России, боялся умереть во сне и думал о завершении карьеры: рассказываем историю фантастического Йосипа Иличича

Сделал покер в гостевом матче ЛЧ, был в шаге от игры в России, боялся умереть во сне и думал о завершении карьеры: рассказываем историю фантастического Йосипа Иличича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов