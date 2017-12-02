"Челси" без особых проблем переиграл "Ньюкасл"
"Челси" и "Ньюкасл" своим матчем открыли программу 15 тура АПЛ. "Сороки" в последнее время переживают кризис, "аристократы" же ведут погоню за двумя клубами из Манчестера, поэтому в отчетной игре "синим" нельзя было терять очки, чтобы соперники не имели шансов оторвать еще больше.
"Ньюкасл" не стал запираться у своей штрафной и провел несколько атак на первых минутах матча, первый удар по воротам нанес Мерино, мяч полетел в створ, но Куртуа все контролировал. Оказалось, что это было лишь начало. "Ньюкасл" уже через три минуты открыл счет, у гостей прошел пас в штрафную, где оказался Мерфи. Он выскочил на Куртуа, переиграть вратаря не сумел, но мяч от рук бельгийца отскочил к набежавшему Гэйлу, которому оставалось попасть в пустые ворота.
"Челси" тут же активизировался и мог сравнять счет буквально в следующей атаке. Фабрегас выполнил заброс в штрафную на Азара, который убежал один на один с Дарлоу и пробивал с нескольких метров, однако вратарь "Ньюкасла" чудом отразил мяч рукой. Следом уже Мората рвался к воротам, пытаясь откликнуться на передачу Канте – Дарлоу вышел вперёд и опередил испанского форварда.
Игроки "Челси" не останавливались и продолжали давить, создавая моменты практически каждую минуту. Кристенсен попал в штангу после углового, а затем оборона соперника все же дала сбой и "синие" сумели счет сравнять. Аспиликуэта отправил мяч из глубины поля в штрафную "Ньюкасла", там неудачно в подкате сыграл защитник, который перевел мяч прямо в ноги Азару, а Эден пробил в левый угол.
Хозяева почувствовали, что соперник начинает "плыть", продолжив устраивать набеги на ворота Дарлоу, и через 12 минут они были снова вознаграждены. Мозес получил мяч после ошибки Ритчи, накрутил защитника на правом фланге и прострелил в центр вратарской, где Мората опередил Мбембу и с нескольких метров расстрелял ворота "Ньюкасла". Лишь после этого "Челси" немного успокоился, спокойно доиграв первую половину матча.
Во втором тайме картина не изменилась, "Челси" в самом начале мог забить практический идентичный гол. Снова Мозес разобрался с соперником на фланге и отправил мяч в центр, но на этот раз Морату опередил защитник. Также снова свои моменты упустил Азар, сначала пробив рядом со штангой из выгодной позиции. Затем бельгиец и вовсе не сумел реализовать выход один на один. "Ньюкасл" же во втором тайме также не впечатлял, вместо того, чтобы идти в атаку, "сороки" прижались к воротам, а затем пропустили и третий гол. Ритчи сбил Мозеса, а Азар все же с четвёртой попытки отправил мяч в сетку.
"Челси" без особых проблем набрал три очка и теперь может спокойно наблюдать за противостоянием "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".
"Челси" – "Ньюкасл" 3:1
Голы: Гэйл, 12 – 0:1, Азар, 21 – 1:1; Мората, 33 – 2:1; Азар с пенальти, 74 – 3:1
"Челси": Куртуа, Рюдигер, Кристенсен (Кэхилл, 80), Аспиликуэта, Мозес, Дринкуотер, Канте, Фабрегас (Бакайоко, 78), Алонсо, Азар (Виллиан, 79), Мората.
"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо, Лежен, Кларк, Мбемба, Мерино (Йедлин, 86), Диаме (Шелви, 75), Ритчи, Перес (Хайден, 63), Мерфи, Гэйл.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|14
|40
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|15
|32
|4
|Ливерпуль
|15
|29
|5
|Арсенал Лондон
|15
|28
|6
|Тоттенхэм
|15
|25
|7
|Бернли
|15
|25
|8
|Уотфорд
|15
|22
|9
|Лестер Сити
|15
|20
|10
|Эвертон
|15
|18
|11
|Саутгемптон
|15
|17
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|17
|13
|Сток Сити
|15
|16
|14
|Борнмут
|15
|15
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|15
|16
|Хаддерсфилд Таун
|15
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|15
|13
|18
|Кристал Пэлас
|15
|10
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|10
|20
|Суонси Сити
|15
|9