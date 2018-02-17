"Челси" без проблем обыгрывает "Халл Сити" и выходит в четвертьфинал Кубка Англии

Программа 1/8 финала Кубка Англии открывалась двумя поединками, в одном из которых действующий финалист этого турнира "Челси" в родных стенах принимал представителя Чемпионшипа "Халл Сити". Матч с участием "синих" был вынесен на пятницу, потому как уже во вторник лондонцам предстоит схлестнуться с "Барселоной" в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги Чемпионов. Путь к пятому раунду для подопечных Антонио Конте начинался с серьезных трудностей: лишь в серии послематчевых пенальти "пенсионеры" одолели "Норвич" в переигровке. Зато на прошлой стадии столичная команда спокойно переиграла "Ньюкасл". "Тигры" же выбили сопоставимые по силе и в меру скромные "Блэкберн" и "Ноттингем Форест".

Что касается стартовых составов, то тренерский штаб "Челси" прогнозируемо бросил в бой дубль, хотя по именам он выглядел более, чем солидно. Найджел Эдкинс выставил достаточно атакующую одиннадцатку: вместе на поле поместились Уилсон, Эвандро, Диоманде и Дико.

Хозяева поля не стали откладывать на потом и уже в первом тайме все свои вопросы решили. Все началось с быстрого гола Виллиана на второй минуте встречи: Жиру на чужой половине поля обокрал Стюарта и отдал пас на бразильца, и тот классным ударом в "девятку" открыл счет в матче. Футболисты "Халла" выглядели очень растерянными, в то время как "пенсионеры" не переставали создавать угрозу у гостевых владений. Второго забитого мяча пришлось ждать до 27-й минуты, когда Фабрегас как рукой забросил мяч в чужую штрафную на Педро, а тот беспрепятственно выстрелил точно в угол.

Совсем все печально для "тигров" стало спустя всего пять минут. Неугомонные Жиру и Виллиан снова создали гол: француз отдал, а бразилец бильярдным ударом рикошетом от штанги забил свой второй мяч в этом поединке. Счет 4:0 стал еще до перерыва. Было бы несправедливо, если бы свой первый гол в синей футболке не забил Оливье Жиру. Так же посчитал и Эмерсон Палмиери, который ассистировал французскому "столбу".

Во втором тайме "Челси" полностью расслабился и уже мысленно настраивался на матч с "Барсой". В самом дебюте второй 45-ти минутки Фабрегас привез пенальти в свои ворота, сбив в пределах штрафной площади Уилсона. К "точке" подошел опытный Дэвид Мейлер, но переиграть Вилли Кабальеро ирландцу не удалось. В оставшееся время "тигры" окончательно опустили руки, а лондонцы спокойно удержали имеющийся счет.

Таким образом, "пенсионеры" очень легко разобрали никакущий "Халл" и пробились в четвертьфинал Кубка Англии.

"Челси" – "Халл Сити" – 4:0

Голы: Виллиан, 2 – 1:0, Педро, 27 – 2:0, Виллиан, 32 – 3:0, Жиру, 42 – 4:0

"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Кэхилл, Ампаду, Дзаппакоста, Дринкуотер, Фабрегас (Скотт, 62), Эмерсон, Виллиан, Педро (Хадсон-Одои, 46), Жиру (Мората, 70)

"Халл": Маршалл, Мейлер, Доусон, Макодональд, Кларк, Стюарт, Ирвин (Бэтти, 88), Уилсон (Тораль, 55), Эвандро, Диоманде, Дико (Кэмпбелл, 72)

На 51-й минуте Дэвид Мейлер не реализовал пенальти (вратарь)

Богдан Архипенко

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