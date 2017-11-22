"Челси" без проблем разобрался с "Карабахом"

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"Челси" без проблем разобрался с "Карабахом"В матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов лондонский "Челси" на выезде без проблем разобрался с азербайджанским "Карабахом".

"Карабах" - "Челси" - 0:4

Голы: Азар, 21 - 0:1 (пенальти), Виллиан, 36 - 0:2, Фабрегас, 71 - 0:3 (пенальти), Виллиан, 85 - 0:4.

"Карабах": Шехич, Медведев, Садигов, Жезничак, Аголли, Ричард, Гараев, Геррьер (Юнусзаде, 81), Мичел, Мадатов (Диниев, 46), Ндлову (Кинтана, 85).

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Дзаппакоста, Фабрегас, Канте (Дринкуотер, 75), Виллиан, Алонсо (Кэйхилл, 58), Педро, Азар (Мората, 65).

Удаление: Садигов, 19.

Напомним, в другом матче этой группы сыграют "Атлетико" и "Рома". | soccernews.ru

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