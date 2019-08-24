"Челси" благодаря дублю Абрахама одолел "Норвич"

В рамках третьего тура АПЛ лондонский "Челси" на выезде одержал сложнейшую победу над "Норвичем".

В составе "синих" отличились Тэмми Абрахам (дважды) и Мэйсон Маунт. За "канареек" забивали Тодд Кэнтуэлл и Теему Пукки.

Стоит отметить, что Фрэнк Лэмпард впервые выиграл в официальном матче, будучи главным тренером "пенсионеров".

"Норвич" – "Челси" - 2:3

Голы: Абрахам, 3 - 0:1, Кэнтуэлл, 6 - 1:1, Маунт, 17 - 1:2, Пукки, 30 - 2:2, Абрахам, 68 - 2:3.

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис, Ляйтнер (Маклин, 81), Трибулл (Вранчич, 81), Кэнтуэлл, Штиперманн (Србены, 81), Буэндиа, Пукки.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Жоржиньо, Ковачич, Баркли, Маунт (Алонсо, 90), Пулишич (Виллиан, 84), Абрахам (Жиру, 75).

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