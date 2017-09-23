"Челси" благодаря хет-трику Мораты громит "Сток Сити" и другие результаты 6-го тура АПЛ
В рамках шестого тура английской Премьер-лиги состоялись ещё четыре матча. Выделим домашние победы "Челси" и "Эвертона" над "Сток Сити" и "Борнмутом" соответственно.
"Сток Сити" – "Челси" - 0:4
Голы: Мората, 2 - 0:1, Педро, 30 - 0:2, Мората, 78 - 0:3, Мората, 82 - 0:4.
"Сток Сити": Батленд, Питерс, Мартинс Инди (Афеллай, 76), Джонсон, Аллен, Шакири, Флетчер, Собхи, Шупо-Мотинг, Хесе (Крауч, 61), Диуф.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Виллиан (Азар, 72), Канте, Педро (Фабрегас, 68), Бакайоко, Алонсо (Кэйхилл, 59), Мората.
"Суонси" – "Уотфорд" - 1:2
Голы: Грэй, 13 - 0:1, Абрахам, 56 - 1:1, Ришарлисон, 90 - 1:2.
"Суонси": Фабиански, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн (Абрахам, 46), Кэрролл, Фер, Клукас (Меса, 46), Нотон, Айю, Бони.
"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Холебас, Фемения, Кабаселе, Клеверли, Дукуре, Каррильо (Перейра, 74), Капу (Ваге, 46), Ришарлисон, Грэй.
"Бернли" – "Хаддерсфилд" - 0:0
"Бернли": Поуп, Тарковски, Уорд, Лоутон, Ми, Корк, Дефур, Арфилд (Гудмундссон, 77), Хендрик (Барнс, 74), Брэйди, Вуд.
"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Леве, Смит, Шиндлер, Сабири (ван Ла Парра, 63), Муй, Инс, Хогг (Биллинг, 80), Качунга (Хадерджонай, 89), Депуатр.
"Эвертон" – "Борнмут" - 2:1
Голы: Кинг, 49 - 0:1, Ньяссе, 77 - 1:1, Ньяссе, 82 - 2:1.
"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Бейнс, Мартина (Кенни, 76), Уильямс, Гуйе, Шнайдерлин, Классен (Дэвис, 55), Сигурдссон, Руни (Ньяссе, 55), Кэлверт-Льюин.
"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Аке (Муссе, 83), Гослинг, Серман, Станислас, Айб, Кинг (Кук, 79), Дефо (Афобе, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|16
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|16
|3
|Челси
|6
|13
|4
|Тоттенхэм
|6
|11
|5
|Ливерпуль
|6
|11
|6
|Уотфорд
|6
|11
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|8
|Хаддерсфилд Таун
|6
|9
|9
|Бернли
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Саутгемптон
|6
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Эвертон
|6
|7
|14
|Суонси Сити
|6
|5
|15
|Сток Сити
|6
|5
|16
|Лестер Сити
|6
|4
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|19
|Борнмут
|6
|3
|20
|Кристал Пэлас
|6
|0