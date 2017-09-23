"Челси" благодаря хет-трику Мораты громит "Сток Сити" и другие результаты 6-го тура АПЛ

В рамках шестого тура английской Премьер-лиги состоялись ещё четыре матча. Выделим домашние победы "Челси" и "Эвертона" над "Сток Сити" и "Борнмутом" соответственно.

"Сток Сити" – "Челси" - 0:4

Голы: Мората, 2 - 0:1, Педро, 30 - 0:2, Мората, 78 - 0:3, Мората, 82 - 0:4.

"Сток Сити": Батленд, Питерс, Мартинс Инди (Афеллай, 76), Джонсон, Аллен, Шакири, Флетчер, Собхи, Шупо-Мотинг, Хесе (Крауч, 61), Диуф.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Виллиан (Азар, 72), Канте, Педро (Фабрегас, 68), Бакайоко, Алонсо (Кэйхилл, 59), Мората.



"Суонси" – "Уотфорд" - 1:2

Голы: Грэй, 13 - 0:1, Абрахам, 56 - 1:1, Ришарлисон, 90 - 1:2.

"Суонси": Фабиански, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн (Абрахам, 46), Кэрролл, Фер, Клукас (Меса, 46), Нотон, Айю, Бони.

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Холебас, Фемения, Кабаселе, Клеверли, Дукуре, Каррильо (Перейра, 74), Капу (Ваге, 46), Ришарлисон, Грэй.



"Бернли" – "Хаддерсфилд" - 0:0

"Бернли": Поуп, Тарковски, Уорд, Лоутон, Ми, Корк, Дефур, Арфилд (Гудмундссон, 77), Хендрик (Барнс, 74), Брэйди, Вуд.

"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Леве, Смит, Шиндлер, Сабири (ван Ла Парра, 63), Муй, Инс, Хогг (Биллинг, 80), Качунга (Хадерджонай, 89), Депуатр.



"Эвертон" – "Борнмут" - 2:1

Голы: Кинг, 49 - 0:1, Ньяссе, 77 - 1:1, Ньяссе, 82 - 2:1.

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Бейнс, Мартина (Кенни, 76), Уильямс, Гуйе, Шнайдерлин, Классен (Дэвис, 55), Сигурдссон, Руни (Ньяссе, 55), Кэлверт-Льюин.

"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Аке (Муссе, 83), Гослинг, Серман, Станислас, Айб, Кинг (Кук, 79), Дефо (Афобе, 75).

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