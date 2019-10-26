"Челси" благодаря хет-трику Пулишича обыграл "Бернли"
В рамках десятого тура АПЛ лондонский "Челси" в гостях разобрался с "Бернли".
"Синие" к середине второго тайма вели со счётом 4:0 - хет-трик оформил Кристиан Пулишич, ещё один гол забил Виллиан.
В концовке матча хозяева поля отыграли два мяча - отличились Джей Родригес и Дуайт Макнил.
"Бернли" – "Челси" - 2:4
Голы: Пулишич, 21 - 0:1, Пулишич, 45 - 0:2, Пулишич, 56 - 0:3, Виллиан, 58 - 0:4, Родригес, 86 - 1:4, Макнил, 89 - 2:4.
"Бернли": Поуп, Ми, Тарковски, Питерс, Лоутон, Корк, Вествуд, Хендрик (Брэйди, 84), Макнил, Барнс (Выдра, 63), Родригес.
"Челси": Аррисабалага, Томори, Алонсо (Джеймс, 63), Зума, Аспиликуэта, Ковачич, Маунт, Пулишич, Жоржиньо, Виллиан (Хадсон-Одои, 72), Абрахам (Жиру, 70).
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