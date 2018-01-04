"Челси" близок к подписанию австрийского вундеркинда

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"Челси" близок к подписанию австрийского вундеркинда

Австрийский форвард Тьерно Балло в ближайшее время станет игроком "Челси", сообщает The Express.

По сведениям издания, трансфер 16-летнего футболиста будет оформлен на следующей неделе.

После подписания контракта Балло присоединится к академии "Челси".

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