"Челси" близок к подписанию Баркли
Хавбек "Эвертона" Росс Баркли может продолжить карьеру в "Челси".
Как сообщают английские СМИ, "синие" выигрывают борьбу за игрока у "Тоттенхэма". Дело в том, что "Челси" хочет подписать Баркли в январе, а "шпоры" собираются ждать лета, чтобы заполучить футболиста в качестве свободного агента.
Стоит напомнить, что "Челси" пытался летом подписать Баркли, но трансфер сорвался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12