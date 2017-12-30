"Челси" близок к подписанию Баркли

Хавбек "Эвертона" Росс Баркли может продолжить карьеру в "Челси".

Как сообщают английские СМИ, "синие" выигрывают борьбу за игрока у "Тоттенхэма". Дело в том, что "Челси" хочет подписать Баркли в январе, а "шпоры" собираются ждать лета, чтобы заполучить футболиста в качестве свободного агента.

Стоит напомнить, что "Челси" пытался летом подписать Баркли, но трансфер сорвался.

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