"Челси" близок к подписанию Дембеле

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

Лондонский "Челси" близок к подписанию французского вингера "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает ABC.

По информации источника, Мусса Сиссоко, представитель француза, уже находится в Англию. Дембеле понимает всю сложность ситуации, в которой он оказался в "Барсе" и не против перехода.

Отмечается, что сделка завершена на 99%, а соглашение Дембеле с "Челси" будет рассчитано до 30 июня 2026 года.

Напомним, что контракт француза с "Барсой" истекает в конце нынешнего сезона, в котором он сыграл 11 матчей, забив в них один мяч и отдал два ассиста.

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