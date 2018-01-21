"Челси" близок к подписанию двух игроков "Ромы"

Лондонский "Челси" близок к подписанию двух игроков итальянской "Ромы", информирует Football Italia.

По сведениям издания, защитник и форвард "волков" Эмерсон Пальмери и Эдин Джеко станут игроками "аристократов" уже в понедельник-вторник. За 23-летнего бека чемпион Англии заплатит 20 миллионов евро + еще 5 миллионов в виде различных бонусов, а за боснийского нападающего - 30 миллионов евро.

Напомним, Конте отрицает наличие кризиса в "Челси". | soccernews.ru