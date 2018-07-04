"Челси" близок к подписанию форварда за 60 миллионов евро

Лондонский "Челси" близок к подписанию форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина, информирует FootMercato со ссылкой на итальянскую прессу.

Так, сообщается, что трансфер 30-летнего нападающего "старой синьоры" может быть согласован уже в течение ближайшего времени. Аргентинец обойдется "аристократам" в 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Игуаин забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 50 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Челси" готов снизить цену на Виллиана. | soccernews.ru