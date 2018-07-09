"Челси" близок к подписанию ивуарийского хавбека

Лондонский "Челси" близок к подписанию полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, сообщает Yahoo Sport.

По информации источника, стороны далеко продвинулись в переговорах и "синие" уже получили согласие 26-летнего ивуарийца на трансфер.

Теперь "Челси" предстоит договориться о деталях сделки с "Ниццей". Ранее за Сери "орлята" требовали 40 миллионов евро.

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