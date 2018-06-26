"Челси" близок к подписанию контракта с новым тренером

Теги челсинаполимаурицио сарри

"Челси" близок к подписанию контракта с новым тренеромЛондонский "Челси" близок к подписанию контракта со своим новым главным тренером, информирует The Express.

Так, по сведениям источника, уже в ближайшее время "аристократов" возглавит итальянский наставник Маурицио Сарри. Лондонскому гранду уже удалось согласовать с бывший клубом 59-летнего специалиста "Наполи" сумму компенсации за него - она составила 5 миллионов евро.

Напомним, "Челси" готов выплатить сумму отступных за ключевого защитника "Ромы". | soccernews.ru

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