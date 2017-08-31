"Челси" близок к подписанию Махреза

Лондонский "Челси" близок к подписанию вингера "Лестера" Рияда Махреза, информирует beIN Sports.

По сведениям источника, "аристократы" предложили за 26-летнего футболиста 50 миллионов евро, что должно полностью устроить "лис". В настоящее время чемпион Англии уже обсуждает условия личного контракта с алжирцем.

Напомним, "Барселона" не заинтересована в подписании Махреза. | soccernews.ru