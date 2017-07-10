"Челси" близок к подписанию Мораты

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"Челси" близок к подписанию МоратыЛондонский "Челси" по-прежнему проявляет интерес к форварду "Реала" Альваро Морате.

Пресса сообщает, что за 24-летнего футболиста англичане предложили 80 миллионов евро, хотя "Реал" надеется выручить 90 миллионов евро.

Отметим, что совсем недавно лондонцы предложили за испанца на 10 миллионов евро меньше.

Читайте: Моратой заинтересовался еще один гранд | http://soccernews.ru

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