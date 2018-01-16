"Челси" близок к подписанию нового форварда

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"Челси" близок к подписанию нового форвардаЛондонский "Челси" близок к подписанию нового форварда, информирует BBC.

Так, по сведениям источника, уже в ближайшее время следует ожидать подписания "аристократами" нападающего "Вест Хэма" Энди Кэрролла. За 29-летнего игрока "молотобойцев" чемпион Англии заплатит 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кэрролл забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за "Вест Хэм".

Напомним, Перес заинтересован в громком обмене игроками с "Челси". | soccernews.ru

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