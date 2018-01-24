"Челси" близок к подписанию нового форварда

Лондонский "Челси" близок к подписанию форварда итальянской "Ромы" Эдина Джеко, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, в настоящее время агент 31-летнего нападающего находится в столице Великобритании, где он согласовывает последние детали контракта своего клиента с "аристократами". Соглашение боснийца с чемпионом Англии будет рассчитано до лета 2021-го года.

В нынешнем сезоне Джеко забил 12 мячей и сделал 4 результативные передачи в 27 играх за "Рому".

Напомним, в "Челси" Джеко будет зарабатывать 8 миллионов евро в год. | soccernews.ru