"Челси" близок к подписанию нового форварда

Теги челсиромаэдин джеко

"Челси" близок к подписанию нового форвардаЛондонский "Челси" близок к подписанию форварда итальянской "Ромы" Эдина Джеко, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, в настоящее время агент 31-летнего нападающего находится в столице Великобритании, где он согласовывает последние детали контракта своего клиента с "аристократами". Соглашение боснийца с чемпионом Англии будет рассчитано до лета 2021-го года.

В нынешнем сезоне Джеко забил 12 мячей и сделал 4 результативные передачи в 27 играх за "Рому".

Напомним, в "Челси" Джеко будет зарабатывать 8 миллионов евро в год. | soccernews.ru

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