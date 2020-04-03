"Челси" близок к подписанию трансферной цели "Барселоны"

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"Челси" близок к подписанию трансферной цели "Барселоны"

Лондонский "Челси" лидирует в гонке за левым защитником "Челси" Алексом Теллесом, сообщает Record.

По информации источника, "синие" опережают конкурентов благодаря хорошим отношениям между владельцем клуба Романом Абрамовичем и агентом футболиста Пини Захави.

Ранее главным претендентом на бразильского фулбека считалась "Барселона".

В текущем сезоне 27-летний Теллес сыграл за "Порту" 40 матчей, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.

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