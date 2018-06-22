"Челси" близок к подписанию защитника "Ювентуса"

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"Челси" близок к подписанию защитника "Ювентуса"

Лондонский "Челси" близок к подписанию защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "синие" заплатят за 23-летнего итальянца 32 миллиона евро, ещё три миллиона будут доступны в качестве бонусов.

Стоит отметить, что вероятно будущий главный тренер "Челси" Маурицио Сарри знаком с Ругани по совместной работе в "Эмполи".

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