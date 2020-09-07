"Челси" близок к покупке голкипера "Ренна"

Вратарь "Ренна" Эдуар Менди является трансферной целью лондонского "Челси".

По информации журналиста Goal.com Кевина Палмера, клубы находятся на завершающей стадии переговоров о трансфере 28-летнего стража ворот.

Рыночная стоимость сенегальца оценивается в 7 миллионов евро.

За "Ренн" Менди выступает с лета 2019 года, сыграл 34 матча и пропустил 32 гола.

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