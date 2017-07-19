"Челси" близок к покупке Мораты

Лондонский "Челси" пытается приобрести форварда мадридского "Реала" Альваро Морату.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "синие" близки к достижению договорённости с королевским клубом и самим футболистом.

Также отмечается, что "Реал" после продажи Мораты провернёт трансфер нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

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