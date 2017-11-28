"Челси" близок к покупке Обамеянга

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг покинет команду во время зимнего трансферного окна.

Источник сообщает, что габонец продолжит карьеру на Туманном Альбионе в составе "Челси".

Отметим, что "Боруссия" готова продать 28-летнего форварда за 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Обамеянг принял участие в 12 матчах, забив 11 голов.

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