"Челси" близок к покупке одного из лучших дриблеров Европы

Вингер "Мидлсбро" Адама Траоре продолжит карьеру в "Челси".

Как сообщает Mirror, трансфер 22-летнего игрока обойдется "синим" в 34 миллиона евро. Отметим, что Траоре считается одним из лучших дриблеров Европы. Процент его успешных обводок составляет 79,7% это больше, чем у Эдена Азара и Неймара. Также игрок отличается сумасшедшей скоростью, в одном из матчей он разогнался до 34,84 км/ч.

В этом сезоне Траоре провел 33 матча, отметился 5 голами и 10 ассистами.

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