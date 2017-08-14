"Челси" близок к покупке Окслейд-Чемберлена

Полузащитник лондонского "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен в ближайшее время станет игроком "Челси", сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, клубы почти достигли договорённости по трансферу 23-летнего футболиста. Сумма сделки составит 38,5 миллионов евро.

Напомним, что контракт Окслейд-Чемберлена с "Арсеналом" истекает летом 2018 года.

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