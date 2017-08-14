"Челси" близок к покупке Окслейд-Чемберлена

Теги челсиарсенал лондоналекс окслейд-чемберлен

"Челси" близок к покупке Окслейд-Чемберлена

Полузащитник лондонского "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен в ближайшее время станет игроком "Челси", сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, клубы почти достигли договорённости по трансферу 23-летнего футболиста. Сумма сделки составит 38,5 миллионов евро.

Напомним, что контракт Окслейд-Чемберлена с "Арсеналом" истекает летом 2018 года.

Не пропустите: Аспиликуэта остался недоволен работой "Челси" на трансферном рынке. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Вера в клуб или в собственные силы: самый важный шаг в карьере Коутиньо

Вера в клуб или в собственные силы: самый важный шаг в карьере Коутиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов