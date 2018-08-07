"Челси" близок к приобретению хавбека стоимостью 56 миллионов евро

Лондонский "Челси" близок к приобретению полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, информирует TransfersLlVE.

По сведениям источника, переговоры между "аристократами" и "ткачами" по трансферу 25-летнего хавбека последних прошли успешно. Стороны достигли соглашения о переезде игрока на "Стэмфорд Бридж" в обмен на 56 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фекир забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 40 матчах за "Лион".

Напомним, Куртуа нарвался на солидный штраф в "Челси". | soccernews.ru