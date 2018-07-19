"Челси" близок к приобретению своего второго летнего новичка

Теги даниэле руганичелсиювентус

"Челси" близок к приобретению своего второго летнего новичкаЛондонский "Челси" близок к приобретению своего второго летнего новичка, информирует London Evening Standard.

Так, по сведениям источника, уже в ближайшее время игроком "аристократов" станет защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани. Трансфер 23-летнего бека "старой синьоры" обойдется англичанам в 50 миллионов евро. Контракт с футболистом будет подписан сроком на пять лет.

Напомним,  Давид Луиз намерен обсудить свое будущее с Сарри. | soccernews.ru

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