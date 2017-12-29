"Челси" близок к продлению Куртуа

Бельгийский вратарь "Челси" Тибо Куртуа продлит контракт с клубом, сообщает журналист Кристоф Терро в своем твиттере.

По сведениям источника, голкипер в ближайшее время подпишет соглашение до лета 2023 года. Его зарплата вырастет до 12 миллионов евро в год.

В этом сезоне 25-летний Куртуа провел 27 матчей за "Челси".

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