"Челси" близок к продлению Куртуа

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"Челси" близок к продлению Куртуа

Бельгийский вратарь "Челси" Тибо Куртуа продлит контракт с клубом, сообщает журналист Кристоф Терро в своем твиттере.

По сведениям источника, голкипер в ближайшее время подпишет соглашение до лета 2023 года. Его зарплата вырастет до 12 миллионов евро в год.

В этом сезоне 25-летний Куртуа провел 27 матчей за "Челси".

Не пропустите: Куртуа принял решение по своему будущему. | http://soccernews.ru

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