"Челси" близок к трансферу Хаверца

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"Челси" близок к трансферу Хаверца

Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц, скорее всего, продолжит карьеру в "Челси".

По информации The Athletic, "синие" - единственный клуб, который готов заплатить за немца требуемые 80 миллионов евро.

"Челси" практически договорился с 21-летним футболистом об условиях личного контракта и вскоре объявит о сделке официально.

В текущем сезоне Хаверц сыграл за "Байер" 43 матча, забил 17 голов и сделал 9 ассистов.

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