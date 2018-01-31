"Челси", "Боруссия" и "Арсенал" близки к оформлению трехсторонней сделки

Теги арсенал лондонборуссия дортмундчелсимиши батшуайипьер-эмерик обамеянголивье жиру

"Челси", "Боруссия" и "Арсенал" близки к оформлению трехсторонней сделкиЛондонские "Челси" и "Арсенал", а также дортмундская "Боруссия" близки к оформлению трехсторонней сделки.

Так, по сведениям goal.com, форвард "аристократов" Миши Батшуайи близок к переходу на правах аренды в стан "шмелей". Подписание бельгийца позволит немецкому клубу закрыть сделку по продаже своего нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга "канонирам", которые в свою очередь позволят уйти своему игроку линии атаки Оливье Жиру в "Челси".

Напомним, Обамеянг уже проходит медосмотр в "Арсенале". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 25 42
7 Бернли 25 35
8 Лестер Сити 25 34
9 Эвертон 25 31
10 Борнмут 25 28
11 Вест Хэм Юнайтед 25 27
12 Уотфорд 24 26
13 Кристал Пэлас 25 26
14 Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Брайтон & Хоув Альбион 25 24
16 Хаддерсфилд Таун 25 24
17 Саутгемптон 25 23
18 Суонси Сити 25 23
19 Сток Сити 24 23
20 Вест Бромвич Альбион 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов