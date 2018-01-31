"Челси", "Боруссия" и "Арсенал" близки к оформлению трехсторонней сделки

Лондонские "Челси" и "Арсенал", а также дортмундская "Боруссия" близки к оформлению трехсторонней сделки.

Так, по сведениям goal.com, форвард "аристократов" Миши Батшуайи близок к переходу на правах аренды в стан "шмелей". Подписание бельгийца позволит немецкому клубу закрыть сделку по продаже своего нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга "канонирам", которые в свою очередь позволят уйти своему игроку линии атаки Оливье Жиру в "Челси".

Напомним, Обамеянг уже проходит медосмотр в "Арсенале". | soccernews.ru