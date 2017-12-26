"Челси" - "Брайтон" - 2:0 (обзор)

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"Челси" - "Брайтон" - 2:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 20-го тура английской Премьер-Лиги, в котором лондонский "Челси" обыграл "Брайтон".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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