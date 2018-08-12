"Челси" будет готов отпустить Азара в "Реал"

1 Теги челсиреал мадридэден азар

"Челси" будет готов отпустить Азара в "Реал"Лондонский "Челси" будет готов отпустить своего вингера Эдена Азара в мадридский "Реал", информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, "аристократы", даже несмотря на уже закрытое в Англии трансферное окно, которое не позволит им подписать замену бельгийцу, будут готовы продать его на "Сантьяго Бернабеу" за сумму в минимум 200 миллионов евро.

Напомним,  "Реал" готов заплатить за Азара 220 миллионов евро. | soccernews.ru

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