"Челси" будет платить Джеко восемь миллионов евро в год

Боснийский нападающий "Ромы" Эдин Джеко близок к переходу в "Челси", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, трансфер игрока завершится в среду или четверг. Зарплата футболиста составит 8 миллионов евро в год чистыми.

В этом сезоне 31-летний Джеко провел за "Рому" 27 матчей во всех турнирах и забил 12 голов.

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