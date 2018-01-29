"Челси" дал ответ Джеко по его финансовым требованиям

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"Челси" дал ответ Джеко по его финансовым требованиямЛондонский "Челси" дал ответ форварду итальянской "Ромы" Эдину Джеко по его финансовым требованиям, информирует Sky Sports.

Так, по сведениям источника, "аристократы" решили отказаться от идеи приобретения 31-летнего нападающего "волков" ввиду его завышенных запросов.

В нынешнем сезоне Джеко забил 13 мячей и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за "Рому".

Напомним, от Джеко зависит будущее Видаля. | soccernews.ru

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