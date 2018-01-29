"Челси" дал ответ Джеко по его финансовым требованиям
Лондонский "Челси" дал ответ форварду итальянской "Ромы" Эдину Джеко по его финансовым требованиям, информирует Sky Sports.
Так, по сведениям источника, "аристократы" решили отказаться от идеи приобретения 31-летнего нападающего "волков" ввиду его завышенных запросов.
В нынешнем сезоне Джеко забил 13 мячей и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за "Рому".
Напомним, от Джеко зависит будущее Видаля. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"
-
Кудесники мяча снова на "Роазон Парк": "Ренн" в третий раз по ходу сезона примет ПСЖ
-
Непростой вояж "Робин Гуда": "Ливерпуль" отправляется в Хаддерсфилд
-
Турнир прогнозов: итоги 31 тура
-
"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Кейн и Кавани опережают Месси с Иммобиле
Лента новостей
-
"Аталанта" принимает "Ювентус" в первом полуфинальном мате Кубка Италии
-
Моура прибыл в Лондон для перехода в "Тоттенхэм"
-
В "Монако" рассказали о будущем Лемара
-
Бартон призвал Гвардиолу "перестать ныть"
-
Болт рассказал о предстоящем просмотре в дортмудской "Боруссии"
-
Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"
-
Кудесники мяча снова на "Роазон Парк": "Ренн" в третий раз по ходу сезона примет ПСЖ
-
Непростой вояж "Робин Гуда": "Ливерпуль" отправляется в Хаддерсфилд
-
Бендтнер интересен французскому клубу
-
"Челси" отклонит любое предложение "Манчестер Сити" по Азару
-
"Белененсеш" – "Бенфика" - 1:1 (обзор)
-
"Бенфика" на 97-й минуте спасла ничью в матче с "Белененсешем" и другие результаты 20-го тура чемпионата Португалии
-
Кутроне грозит двухматчевая дисквалификация за гол рукой
-
Муниаин назвал Ляпорта мудаком
-
Сане прокомментировал свою травму
-
Тим Кэйхилл вернулся в "Миллуол"
-
Деулофеу перешёл в "Уотфорд"
-
"Сельта" – "Бетис" - 3:2 (обзор)
-
"Челси" договорился о приобретении Жиру
-
"Манчестер Сити" включился в борьбу за Неймара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20