"Челси" деклассировал "Карабах"

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"Челси" деклассировал "Карабах"

В рамках 1-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов в группе С "Челси" обыграл "Карабах".

"Челси" – "Карабах" 6:0

Голы: Педро, 5 - 1:0, Дзаппакоста, 30 - 2:0, Аспиликуэта, 55 - 3:0, Бакайоко, 71 - 4:0, Батшуайи, 76 - 5:0, Батшуайи, 82 - 6:0

"Челси": Куртуа, Кристенсен, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта (Рюдигер, 75), Виллиан, Канте (Бакайоко, 63), Педро (Азар, 58), Фабрегас, Дзаппакоста, Батшуайи.

"Карабах": Шехич, Садыгов (Мадатов, 70), Жезничак, Медведев, Гусейнов, Гараев (Диниев, 70), Ришард, Мичел, Герье, Педро Энрике (Эльюнусси, 77), Ндлову.

Предупреждение: Кэйхилл (16).

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