"Челси" делает выбор между двумя кандидатами на замену Конте

Теги челсиантонио контелуис энрикекарло анчелотти

"Челси" делает выбор между двумя кандидатами на замену КонтеЛондонский "Челси" делает выбор между двумя кандидатами на замену своему главному тренеру Антонио Конте, с которым клуб планирует расстаться по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям The Sun, руководство "аристократов" надеется, что преемником 48-летнего специалиста станет Луис Энрике либо Карло Анчелотти, которые в настоящее время находятся без клуба. На сегодняшний день фаворитом в борьбе за тренерское "кресло" "аристократов" является испанец, видеть которого в своей команде желает владелец "Челси" Роман Абрамович.

Напомним, Азар высказался о своем будущем. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов