"Челси" делает выбор между двумя кандидатами на замену Конте

Лондонский "Челси" делает выбор между двумя кандидатами на замену своему главному тренеру Антонио Конте, с которым клуб планирует расстаться по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям The Sun, руководство "аристократов" надеется, что преемником 48-летнего специалиста станет Луис Энрике либо Карло Анчелотти, которые в настоящее время находятся без клуба. На сегодняшний день фаворитом в борьбе за тренерское "кресло" "аристократов" является испанец, видеть которого в своей команде желает владелец "Челси" Роман Абрамович.

Напомним, Азар высказался о своем будущем. | soccernews.ru