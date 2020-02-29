"Челси" добыл ничью в матче с "Борнмутом" и другие результаты 28-го тура АПЛ
Представляем результаты матчей 28-го тура АПЛ.
"Борнмут" - "Челси" 2:2
Голы: Алонсо, 33 - 0:1, Лерма, 54 - 1:1, Кинг, 57 - 2:1, Алонсо, 85 - 2:2
"Борнмут": Рэмсдейл, Кук, Стэйси, Аке, Смит, Биллинг, Лерма, Кук (Гослинг, 81), Фрэйзер, Уилсон, Кинг (Станислас, 68).
"Челси": Кабальеро, Алонсо, Томори (Виллиан, 64), Аспиликуэта, Джеймс, Маунт, Жоржиньо (Баркли, 64), Педро, Ковачич, Кристенсен, Жиру (Батшуайи, 72).
"Вест Хэм" - "Саутгемптон" 3:1
Голы: Боуэн, 15 - 1:0, Обафеми, 31 - 1:1, Аллер, 40 - 2:1, Антонио, 54 - 3:1
"Вест Хэм": Фабианьски, Огбонна, Диоп, Крессуэлл, Нгакиа, Форнальс (Фелипе Андерсон, 90), Антонио, Нобл, Райс, Боуэн (Снодграсс, 78), Аллер.
"Саутгемптон": Маккарти, Бертран, Беднарек, Стивенс, Хейбьерг, Уорд-Проуз, Армстронг, Буфаль (Ингз, 54), Смоллбоун (Ромеу, 78), Лонг, Обафеми (Вестергор, 68).
"Ньюкасл" - "Бернли" 0:0
"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо, Роуз, Ласселс, Фернандес, Альмирон, Хэйден, Ритчи, Шелви, Жоэлинтон (Сен-Максимен, 78), Гэйл.
"Бернли": Поуп, Тэйлор, Бардсли, Ми, Тарковски, Хендрик, Корк, Вествуд, Макнил, Выдра (Вуд, 58), Родригес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18