"Челси" добыл ничью в матче с "Борнмутом" и другие результаты 28-го тура АПЛ

Теги борнмутчелсивест хэм юнайтедньюкасл юнайтед

"Челси" добыл ничью в матче с "Борнмутом" и другие результаты 28-го тура АПЛ

Представляем результаты матчей 28-го тура АПЛ.

"Борнмут" - "Челси" 2:2

Голы: Алонсо, 33 - 0:1, Лерма, 54 - 1:1, Кинг, 57 - 2:1, Алонсо, 85 - 2:2

"Борнмут": Рэмсдейл, Кук, Стэйси, Аке, Смит, Биллинг, Лерма, Кук (Гослинг, 81), Фрэйзер, Уилсон, Кинг (Станислас, 68).

"Челси": Кабальеро, Алонсо, Томори (Виллиан, 64), Аспиликуэта, Джеймс, Маунт, Жоржиньо (Баркли, 64), Педро, Ковачич, Кристенсен, Жиру (Батшуайи, 72).  


"Вест Хэм" - "Саутгемптон" 3:1

Голы: Боуэн, 15 - 1:0, Обафеми, 31 - 1:1, Аллер, 40 - 2:1, Антонио, 54 - 3:1

"Вест Хэм": Фабианьски, Огбонна, Диоп, Крессуэлл, Нгакиа, Форнальс (Фелипе Андерсон, 90), Антонио, Нобл, Райс, Боуэн (Снодграсс, 78), Аллер.

"Саутгемптон": Маккарти, Бертран, Беднарек, Стивенс, Хейбьерг, Уорд-Проуз, Армстронг, Буфаль (Ингз, 54), Смоллбоун (Ромеу, 78), Лонг, Обафеми (Вестергор, 68).


"Ньюкасл" - "Бернли" 0:0

"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо, Роуз, Ласселс, Фернандес, Альмирон, Хэйден, Ритчи, Шелви, Жоэлинтон (Сен-Максимен, 78), Гэйл.

"Бернли": Поуп, Тэйлор, Бардсли, Ми, Тарковски, Хендрик, Корк, Вествуд, Макнил, Выдра (Вуд, 58), Родригес.

Читайте также: "Кристал Пэлас" переиграл "Брайтон" в матче АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" и "Локомотив" не выявили победителя

"Зенит" и "Локомотив" не выявили победителя

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов