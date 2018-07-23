"Челси" добыл первую победу под руководством Сарри

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"Челси" добыл первую победу под руководством СарриСегодня в товарищеском матче лондонский "Челси" минимально обыграл австралийский "Перт Глори".

"Перт Глори" - "Челси" - 0:1

Гол: Педро, 5 - 0:1.

"Челси": Булка, Дзаппакоста (Пиазон, 73), Давид Луиз, Ампаду (Калас, 61), Алонсо (Эмерсон, 46), Фабрегас, Жоржиньо (Бакайоко, 46), Хадсон-Одои (Пашалич, 46), Баркли, Педро (Ола Айна, 73), Мората (Тамми Абрахам, 60).

Напомним,  "Челси" затягивает продажу своего ведущего игрока в "Реал". | soccernews.ru

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