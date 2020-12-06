"Челси" добыл победу над "Лидсом" и возглавил АПЛ

В рамках 11-го тура АПЛ "Челси" победил "Лидс".

Благодаря победе "Челси" вышел на первую позицию. У "Тоттенхэма", который имеет игру в запасе, на одно очко меньше.

"Челси" - "Лидс" 3:1

Голы: Бэмфорд, 4 - 0:1, Жиру, 27 - 1:1, Зума, 61 - 2:1, Пулишич, 90 - 3:1

"Челси": Менди, Джеймс, Зума, Чилуэлл, Тиаго Силва, Хавертц (Ковачич, 67), Канте, Маунт, Зиеш (Пулишич, 30), Вернер, Жиру (Абрахам, 79).

"Лидс": Мелье, Даллас, Эйлинг, Купер, Кох (Льоренте, 9), Харрисон (Поведа, 57), Клих, Рафинья, Филлипс, Алиоски (Родриго, 69), Бэмфорд.

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