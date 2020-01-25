"Челси" добыл путевку в 1/8 финала Кубка Англии

В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Челси" обыграл "Халл", тем самым добыв путевку в следующий раунд.

"Халл" - "Челси" 1:2

Голы: Батшуайи, 6 - 0:1, Томори, 64 - 0:2, Гросицки, 78 - 1:2

"Халл": Лонг, Тафазолли, Берк, Маккензи, Лихай, Ханимен (Самуэльсен, 69), Леонарду, Уилкс (Гросицки, 60), Кейн, Боуэн, Ивз (Мадженнис, 69).

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Зума, Томори, Баркли, Ковачич, Хадсон-Одои (Гилмур, 68), Маунт (Виллиан, 68), Педро (Лэмпти, 90), Батшуайи.

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