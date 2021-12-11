"Челси" добыл волевую победу над "Лидсом", "Арсенал" разгромил "Саутгемптон"
Фото: твиттер "Арсенала"
В рамках 16-го тура АПЛ "Арсенал" уверенно разобрался с "Саутнемптоном", а "Челси" одолел "Лидс".
"Арсенал" - "Саутгемптон" 3:0
Голы: Ляказетт, 21 - 1:0, Эдегор, 27 - 2:0, Габриэл, 62 - 3:0
"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл (Холдинг, 69), Уайт, Тирни, Сака, Джака (Локонга, 81), Парти, Эдегор, Ляказетт (Пепе, 83), Мартинелли.
"Саутгемптон": Кабальеро, Ливраменто, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Редмонд, Телла, Уорд-Проуз, Диалло, Армстронг (Эльюнусси, 43), Броя (Войнович, 70).
"Челси" - "Лидс" 3:2
Голы: Рафинья (пен), 28 - 0:1, Маунт, 42 - 1:1, Жоржиньо (пен), 58 - 2:1, Гелхардт, 83 - 2:2, Жоржиньо (пен), 90 - 3:2
"Челси": Менди, Джеймс, Аспиликуэта (Кристенсен, 74), Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо (Лукаку, 87), Жоржиньо, Лофтус-Чик, Маунт, Хавертц, Вернер (Хадсон-Одои, 74).
"Лидс": Мелье, Даллас, Эйлинг, Льоренте, Фирпо, Форшоу, Харрисон, Шеклтон (Клих, 59), Джеймс (Крессуэлл, 87), Робертс, Рафинья (Гелхардт, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18