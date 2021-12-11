"Челси" добыл волевую победу над "Лидсом", "Арсенал" разгромил "Саутгемптон"

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"Челси" добыл волевую победу над "Лидсом", "Арсенал" разгромил "Саутгемптон"Фото: твиттер "Арсенала"

В рамках 16-го тура АПЛ "Арсенал" уверенно разобрался с "Саутнемптоном", а "Челси" одолел "Лидс".

"Арсенал" - "Саутгемптон" 3:0

Голы: Ляказетт, 21 - 1:0, Эдегор, 27 - 2:0, Габриэл, 62 - 3:0

"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл (Холдинг, 69), Уайт, Тирни, Сака, Джака (Локонга, 81), Парти, Эдегор, Ляказетт (Пепе, 83), Мартинелли.

"Саутгемптон": Кабальеро, Ливраменто, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Редмонд, Телла, Уорд-Проуз, Диалло, Армстронг (Эльюнусси, 43), Броя (Войнович, 70).


"Челси" - "Лидс" 3:2

Голы: Рафинья (пен), 28 - 0:1, Маунт, 42 - 1:1, Жоржиньо (пен), 58 - 2:1, Гелхардт, 83 - 2:2, Жоржиньо (пен), 90 - 3:2

"Челси": Менди, Джеймс, Аспиликуэта (Кристенсен, 74), Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо (Лукаку, 87), Жоржиньо, Лофтус-Чик, Маунт, Хавертц, Вернер (Хадсон-Одои, 74).

"Лидс": Мелье, Даллас, Эйлинг, Льоренте, Фирпо, Форшоу, Харрисон, Шеклтон (Клих, 59), Джеймс (Крессуэлл, 87), Робертс, Рафинья (Гелхардт, 82).  

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