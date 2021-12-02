"Челси" добыл выездную победу над "Уотфордом"
Фото: твиттер "Челси"
В рамках 14-го тура АПЛ "Челси" победил "Уотфорд".
"Челси" продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая "Манчестер Сити" на одно очко.
"Уотфорд" - "Челси" 1:2
Голы: Маунт, 29 - 0:1, Деннис, 43 - 1:1, Зиеш, 72 - 1:2
"Уотфорд": Бахманн, Фемения, Кэткарт, Трост-Эконг, Мазина (Роуз, 12), Сиссоко, Клеверли (Нгакиа, 85), Луза (Куцка, 73), Деннис, Кинг, Жоао Педро.
"Челси": Менди, Аспиликуэта (Лукаку, 69), Рюдигер, Кристенсен, Чалоба (Зиеш, 60), Алонсо, Сауль (Тиаго Силва, 46), Лофтус-Чик, Пулишич, Маунт, Хавертц.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18