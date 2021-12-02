"Челси" добыл выездную победу над "Уотфордом"

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"Челси" добыл выездную победу над "Уотфордом"Фото: твиттер "Челси"

В рамках 14-го тура АПЛ "Челси" победил "Уотфорд".

"Челси" продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая "Манчестер Сити" на одно очко.

"Уотфорд" - "Челси" 1:2

Голы: Маунт, 29 - 0:1, Деннис, 43 - 1:1, Зиеш, 72 - 1:2

"Уотфорд": Бахманн, Фемения, Кэткарт, Трост-Эконг, Мазина (Роуз, 12), Сиссоко, Клеверли (Нгакиа, 85), Луза (Куцка, 73), Деннис, Кинг, Жоао Педро.

"Челси": Менди, Аспиликуэта (Лукаку, 69), Рюдигер, Кристенсен, Чалоба (Зиеш, 60), Алонсо, Сауль (Тиаго Силва, 46), Лофтус-Чик, Пулишич, Маунт, Хавертц.

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Комментарии

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