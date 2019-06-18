"Челси" договорился о контракте с главным тренером "Дерби Каунти" Лэмпардом

Теги челсифрэнк лэмпарддерби каунти

"Челси" договорился о контракте с главным тренером "Дерби Каунти" Лэмпардом

"Челси" согласовал четырехлетний контракт с тренером "Дерби Каунти" Фрэнком Лэмпардом. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

В своем твиттере Скира сообщил, что соглашение будет подписано до 2022 года.

Напомним, несколько дней назад главный тренер "Челси" Маурицио Сарри возглавил "Ювентус". Поэтому лондонцы нуждаются в новом специалисте.

Ранее сообщалось, что "Челси" необходимо будет выплатить "Дерби Каунти" компенсацию в размере 2,5 миллиона евро из-за досрочного разрыва контракта с Лэмпардом.

В его дебютном сезоне в качестве наставника "Дерби Каунти" занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа.

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