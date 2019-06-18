"Челси" договорился о контракте с главным тренером "Дерби Каунти" Лэмпардом
"Челси" согласовал четырехлетний контракт с тренером "Дерби Каунти" Фрэнком Лэмпардом. Об этом сообщает журналист Никола Скира.
В своем твиттере Скира сообщил, что соглашение будет подписано до 2022 года.
Напомним, несколько дней назад главный тренер "Челси" Маурицио Сарри возглавил "Ювентус". Поэтому лондонцы нуждаются в новом специалисте.
Ранее сообщалось, что "Челси" необходимо будет выплатить "Дерби Каунти" компенсацию в размере 2,5 миллиона евро из-за досрочного разрыва контракта с Лэмпардом.
В его дебютном сезоне в качестве наставника "Дерби Каунти" занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16