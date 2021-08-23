"Челси" договорился о контракте с Кунде

Теги севильяжюль кундечелси

"Челси" договорился о контракте с КундеФото: инстаграм Кунде/Автор неизвестен

Защитник "Севильи" и сборной Франции Жюль Кунде может стать игроком "Челси".

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "синие" согласовали условия личного контракта с футболистом. Соглашение будет рассчитано до лета 2026 года.

По информации источника, сейчас идут переговоры между клубами. Кунде не будет форсировать трансфер, так как уважает свою нынешнюю команду.

Ранее сообщалось, что "Севилья" продаст Кунде только за 80 миллионов, прописанных в его контракте в виде отступных.

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