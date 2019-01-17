"Челси" договорился о переходе Игуаина

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"Челси" договорился о переходе Игуаина

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин, выступающий за "Милан" на правах аренды, перейдет в "Челси", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб договорился об аренде аргентинца с правом последующего выкупа.

Напомним, что 31-летний Игуаин перешел в "Милан" прошлым летом. В нынешнем сезоне он провел за клуб 22 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал три голевых паса.

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