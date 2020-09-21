"Челси" договорился о переходе сенегальского вратаря

Сенегальский вратарь "Ренна" Эдуар Менди перейдет в лондонский "Челси", сообщает журналист Мохамед Бухафси в своем Twitter.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 24 миллиона евро. Эта сумма может вырасти еще на шесть миллионов евро за счет бонусов. Голкипер подпишет с "Челси" контракт до лета 2025 года.

28-летний Менди выступает за "Ренн" с 2019 года. Всего он провел за клуб 34 матча во всех турнирах и пропустил 32 гола.

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